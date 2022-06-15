«استشاري قلب» يوضح أسباب وطرق علاج انخفاض ضغط الدم: ابعد عن أشعة الشمس

يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة، وهي المشكلة التي يعاني منها الكثيرون، حتى أطلق البعض عليه المرض القاتل الصامت، فيما يغفل البعض الحديث عن مرض الضغط المنخفض والذي له مخاطر صحية أيضا.

عن انخفاض الضغط والإغماء والعصب الحائر المحير، تحدث الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، والعميد السابق للمعهد القومي للقلب.

وأضاف جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بدايةً الضغط المنخفض هو أقل من 90 مم، ويعتبر نعمة عندما يكون هذا الضغط العادي بتاع الشخص وغير مصحوب بأعراض الهبوط والدوخة وزغللة العين والإغماء».

انخفاض ضغط الدم

وقال استشاري القلب: «المشكلة عندما يكون الضغط طبيعيًا، وفجأة ينخفض ويحصل هبوط في ضخ الدم وتراجع في الدورة الدموية ويقل الدم الصاعد للمخ والنازل للأطراف فتقل درجة الوعي ويحصل زغللة أو اسوداد في النظر والأطراف تتلج والعرق يزيد، وممكن الشخص يقع ويرتطم بالأرض وممكن يفقد الوعي كليًا أو جزئياً وتحصل إغماءة كاملة أو شبه إغماءة»

وأضاف شعبان: «المشكلة بتكون في العصب الحائر الذي أسميه أنا العصب المحير الذي ممكن يعمل انخفاض الضغط وتباطؤ في معدل ضربات القلب وربما يقل النبض لأقل من 40 في الدقيقة وفي بعض الأحيان يحصل توقف لحظي في القلب أو لبضع ثوان.

وواصل: «أسميه العصب المحير لأنه التحدي الأكبرفي أمراض كهرباء القلب وهناك بعض النظريات التي تفترض إنه من أمراض المناعة مثل الروماتويد والذئبة الحمراء، وأحيانا يكون انخفاض الضغط مع الوقوف ومعه تسارع في ضربات القلب حيث يؤدي إلى خلال العصب الحائر إلى فشل القلب في سحب الدم من الأطراف عكس الجاذبية الأرضية عند وقوف الشخص».

علاج ضغط الدم المنخفض

وتابع: «مثل هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى علاج دوائي وسوائل وعصائر وشرب الماء وارتداء الجورب الضاغط وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتجنب الوقوف المفاجئ أو الوقوف لمدة طويلة، وأحيانًا زراعة بطارية كهربية لتنظيم كهرباء القلب والوقاية من الإغماء أو السقوط».