موعد عيد الفطر 2023 فلكيا في مصر.. اعرف هيكون يوم إيه؟

أيايم قليلة تفصل الأمة الإسلامية عن حلول شهر رمضان الكريم الذي يتبعه عيد الفطر المبارك، ودائمًا ما يترقب المسلمون حلول الشهر الفضيل للإكثار من الطاعات والفوز بمغفرة من الله سبحانه وتعالى، وأيضًا موعد «العيد الصغير» لمعرفة عدد أيام شهر الصيام، لذا نستعرض فيما يلي، موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا في مصر.

موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا في مصر

وووفقًا لحسابات معهد البحوث الفلكية، فإن موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا في مصر، سيكون في نهاية شهر أبريل المقبل، إذ إن هلال شهر شوال لعام 1444 هجريًا، سيكون في 21 أبريل.

ميلاد هلال عيد الفطر

وبحسب ما أعلنه معهد البحوث الفلكية، يولد هلال عيد الفطر، يوم الخميس الموافق 29 من رمضان الموافق 21 أبريل من الشهور الميلادية، وذلك بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة و14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي.

وتعلن دار الإفتاء المصرية، موعد عيد الفطر في كل عام، بعد استطلاع رؤية الهلال كل عام.