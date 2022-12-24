إعدام 166 كيلو أغذية وغلق منشآت في حملة مكبرة بالسويس

نفذ مكتب مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشؤون الوقائية، حملتين جديدتين لاستهداف 25 منشأة تقدم الغذاء للمواطنين، والتفتيش على منافذ بيع الأطعمة لـ 10مدارس بنطاق الأحياء الخمسة، وأسفرت عن إعدام 166 كيلو من الأغذية المتنوعة.

تحرير 37 محضر جنح

كما تمكنت الحملة من تحرير 37 محضر جنح، وتحرير 6 محاضر لعدم وجود شهادة صحية وغلق منشأة لتسببها في خطر داهم على الصحة العامة، وأيضاً الغلق الإداري لـ 5 منشآت.

أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان من خلال بيان صحفي أن هذه الحملات تواصل بشكل منتظر وفقاً لخطة الوزارة في جميع أحياء المحافظة، للتأكد على صلاحية وجودة الأغذية التى تقدم للطلبة والمواطنين على أرض المدينة الباسلة.

المناطق المستهدفة في الحملة

ولفت إلى أن ذلك ضمن تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للتأكيد على ما يقدم للمواطنين من أغذية من خلال المحال والمؤسسات

وتابع «الحفناوي»، أن جميع المنشآت المستهدفة خلال الحملتين هي حي «عتاقة والسويس وفيصل والجناين والأربعين»، وتم تنفيذهما تحت إشراف الدكتورة ماري صبحي، مدير عام الشؤون الوقائية، و والدكتورة هبة الله فاروق مسؤول مراقبة الأغذية وسيد مصطفى مراقب أول الأغذية.