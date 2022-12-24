عضو بـ«النواب» يحذر من بيع سلع منتهية الصلاحية تحت شعار «عرض خاص»

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن انتشار بيع السلع منتهية الصلاحية للمواطنين تحت شعار «عرض خاص».

وقال «محسب» في طلبه، إنه انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة بيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية في شوارع المدن، وداخل عدد من المتاجر، إذ يتم عرضها تحت شعار «عرض خاص»، بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين على شرائها، مستغلين ارتفاع أسعار السلع وحاجة المواطن على اقتناء السلع التي يحتاجها بأسعار أقل، مثل منتجات الجبن والألبان والزبادي والمعلبات الأخرى مثل التونة والسالمون وغيرها من السلع المحفوظة.

عروض السلع الغذائية

وأضاف «محسب» أن هناك قطاع كبير من المستهلكين بالفعل تغريهم جملة «عرض خاص» دون الالتفات إلى تاريخ الصلاحية لهذه المنتجات، التي ربما تكون قد قاربت الانتهاء أو انتهت بالفعل، ويسبب تناولها أضرارًا جسيمة بصحة الإنسان تصل إلى حد فقدان الحياة، فالمواطن البسيط لا يلتفت إلى مدى جودة المنتج الموجود بالعرض، قدر حرصه على الحصول عليها بسعر منخفض، إذ أصبحت متابعة العروض هي الهدف الأساسي للتوفير لملايين الأسر المصرية، بالإضافة إلى معرفة بعض المناطق والمحال التي تبيع السلع الغذائية، بأسعار أقل كثيرًا من مثيلاتها في السوق، فقط لأن صلاحيتها قاربت على الانتهاء وترغب في التخلص منها، دون وضع صحة المواطن في اعتبارها.

الرقابة على الأسواق

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود رقابة على التجار وعلى هذه الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستخدام، خاصة تلك التي يتم عرضها تحت شعار «عرض خاص»، من خلال حملات تفتيشية في الأسواق لرصد المخالفات، خاصة البائعون الذين يعرضون منتجاتهم منتهية الصلاحية والمعرضة للشمس في الشوارع، إذ تتضاعف أضرارها على الصحة وتتسبب في مئات الآلاف من حالات التسمم ويصل بعضها إلى الوفاة.

وأشار «محسب» إلى أن ضرورة تطبيق القانون بصرامة ضد من يبيع سلع منتهية الصلاحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن قانون الغش التجاري ينص الحبس لمدة تتراوح من عامين على الأقل، وتصل مدة السجن حتى 7 سنوات، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تبدأ قيمتها من 20 ألف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 40 ألف جنيه لمن يبيع سلعة منتهية الصلاحية للمواطنين.

كما طالب النائب، بضرورة إطلاق حملة من جانب جهاز حماية المستهلك، لتوعية المواطنين بأهمية التدقيق في تاريخ الصلاحية المدون على المنتج قبل شرائه، وعدم الانسياق خلف أساليب الترويج التي يتبعها التجار من أجل التخلص من السلع التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو انتهت بالفعل.