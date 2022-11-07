النائب أيمن محسب: دعوة السيسي لإنهاء الأزمة الأوكرانية رسالة سلام للعالم

أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، أنّ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف الأزمة الروسية - الأوكرانية، خلال كلمة افتتاح الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ، تمثل رسالة سلام من مصر للعالم كله، وتؤكد حرص الدولة المصرية على أمن واستقرار شعوب العالم، إضافة إلى إنهاء معاناة دول العالم من تداعيات هذه الأزمة خاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.

الدعوة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

وقال «محسب»، إنّ خروج الرئيس السيسي عن النص، لكي يتوجه بدعوة لإنهاء الأزمة، يؤكد حجم الأضرار التي بالعالم جراء هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنّ الرئيس دعا رؤساء العالم؛ للتدخل لإنهاء هذه الأزمة والتفرغ لمواجهة التحديات المناخية التي تهدد الحياة على كوكب الأرض، ومواصلة خطط التنمية المستدامة التي بدأت عدد من الدول في تنفيذها، ومن بينها مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنّ دعوة الرئيس جاءت في توقيت مناسب للغاية، في ظل مشاركة دولية ضخمة ضمت أكثر من 100 دولة ومئات من المنظمات والمؤسسات، وعشرات من وسائل الإعلام من مختلف دول العالم، مطالبًا دول العالم بالالتفاف حول دعوة الرئيس والضغط على حكومتي روسيا وأوكرانيا؛ لإنهاء هذه الأزمة التي دفع ثمنها ليس الشعبين الروسي والأوكراني فقط، وإنما جميع شعوب العالم، الأمر الذي يفرض على الجميع التحرك من أجل إنهائها.

قمة المناخ

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه رسالة إلى زعماء العالم، خلال كلمة افتتاح رئاسة قمة المناخ بالتدخل لوقف الأزمة الروسية - الأوكرانية، قائلا: «نحن كدول اقتصادها مش قوي، عانت كثير جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الأزمة مش بتكلم هنا علشان بنعاني مها في بلادنا، ولكن العالم كله يعاني من هذه الأزمة، وبنادي باسمكم واسمي أن سمحتولي بكده فلتتوقف هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذا نداء من مؤتمرنا وهذا الخراب وهذا القتل».