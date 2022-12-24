إصابة 13 عاملا في تصادم سيارتين على طريق أسيوط بالفيوم

أصيب 13 عاملا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، صباح اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين «ربع نقل»، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين «ربع نقل» على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز.

إصابة 13 شخصا بالحادث

وانتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم تحت إشراف المقدم محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، وبقيادة الرائد أحمد عبد الحكيم رئيس المباحث، إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الغربي، بعد صوامع قصر الباسل، اتجاه طريق وادي الريان، بحوالي 5 كيلو، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال والطوارئ، لتوقيع الكشف الطبي وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتحديد إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، كما تم تسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم حيال الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.