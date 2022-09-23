مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، قبل قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، إثر انفجار إطار السيارة فجأة خلال سيرها على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه إحكام السيطرة على عجلة القيادة، حتى انقلبت السيارة على الطريق، ما أدى لتوقف حركة المرور على الطريق، فيما هرع المارة لمساعدة المصاب، واستغاثوا بالشرطة والإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

مصرع شخص وإصابة آخر

وانتقل ضباط مركز شرطة إطسا، تحت إشراف العقيد محمد بكري صوفي، مفتش مباحث مركز إطسا، والمقدم أحمد عبد الحكيم، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي اتجاه أسيوط، أمام دخلة وادي الريان.

نقل الجثة والمصاب للمستشفى

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.