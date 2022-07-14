خبير معلومات يوضح طرق كشف مواقع وأبليكيشن الشراء المزيفة وطرق الدفع الآمنة

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إنه بعام 2022 يحرص خبراء المعلومات على اقتناء موبايلات قديمة تفاديًا لكثرة عمليات النصب والاختراق، لافتًا إلى أنه كل مواقع الشراء أونلاين لها أبليكيشن تابع لها، منوهًا لضرورة توخي الحذر من قبل المستهلكين، حيث أن بعض هذه المواقع تتعرض لسرقة اسمها من خلال مواقع أخرى مزيفة أو تطبيقات مزيفة كذلك.

استخدام موقع «فيروس توتال» للكشف عن المواقع والأبليكيشن المزيفة ولينكات الاختراق

وأضاف طارق في حوار مع الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني في برنامج «صباح الخير يامصر» على شاشة الفضائية المصرية، أنه يمكن للمستهلكين الكشف عن تزييف الموقع أو الأبليكيشن من خلال موقع شهير اسمه «فيروس توتال»، كما أنه يكشف لينكات الاختراق من خلال وضع بعض النقاط الحمراء لتحذير المستهلك من الدخول لهذه التطبيقات والمواقع المزيفة.

ضرورة التأكد من طريقة كتابة اسم الموقع بصورة صحيحة

وأوضح خبير أمن المعلومات أنه لابد أن يسبق أسم موقع الشراء https، وأن يكون اسم الموقع مكتوب بطريقة صحيحة دون زيادة أو نقصان في عدد الحروف، لافتًا إلى إمكانية سرقة البيانات الخاصة بالمستهلكين من خلال اختراق بعض المواقع لشهيرة، منوهًا إلى صعوبة تأمين المعلومات في الوقت الحالي.

طريقة الدفع الآمنة في عمليات الشراء أونلاين

وشدد طارق على ضرورة تخصيص فيزا مسبوقة الدفع واحدة فقط للشراء أونلاين، وسحب البيانات الخاصة بالفيزا بعد إتمام عملية الشراء مباشرة، مشيرًا إلى ضرورة عدم تنزيل المستهلكين لأي تطبيقات بعيدًا عن الأب ستور والبلاي ستور، موضحًا أن أي تطبيق خارج المتجر الخاص بالجهاز المستخدم فهو مزيف.