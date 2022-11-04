«العيشة هنا حلوة».. «هذا الصباح» يجري جولة داخل حي الأسمرات

تحول «حي الأسمرات»، من منطقة عشوائية إلى حي سكني متكامل به مساحات خضراء وخدمات مختلفة ومدارس ونوادي، الأمر الذي جعل المواطنون يشكرون الدولة على جهودها.

وأجرى برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية خلود زهران على قناة extra news، جولة خاصة في حي الأسمرات، حيث استعرض لقطات من داخل الحي، فضلا عن إجراء حوارات مع الأهالي.

وقالت أم محمد، أحد قاطني حي الأسمرات، إنها تسكن في الحي منذ عام، مشيدة بكل الخدمات والمرافق المقدمة من مدارس ونوداي وملاعب، وغيرهم، مقابل قيمة الإيجار القليلة، مشيرة إلى نظافة المكان وتوافر الأمن والأمان به، متابعة أنها استملت الوحدة الخاصة بها بكل مفروشاتها وأجهزتها.

وتابعت «أم محمد»، خلال حواراها لبرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز» مع الإعلامية دعاء جاد الحق، أنها امرأة منفصلة عن زوجها كانت تعيش في منزل أبيها قبل أن تأتي إلى حي الأسمرات ولم يكن لديها مصدر دخل، وتعول 6 أطفال، 5 بنات وولد في مختلف المراحل العمرية، لافتة إلى أنها كانت من الأُسر المستحقة.

بينما قالت الحاجة كريمة، من سكان حي الأسمرات: «العيشة هنا حلوة، وأحنا بندعي للسيسي إنه عيشنا في الحتة الحلوة دي»، متابعة أنها تعيش مع ابنها، كما أنها كانت تدرس في فصول محو الأمية لكي تتعلم وتتعرف على أحوال البلد.

وأكدت أم عبدالباسط، إحدى أهالي حي الاسمرات، إنها سعيدة بالمكان وتجد راحتها هناك، مشيرة إلى أنها لديها بنات متزوجات في أماكن بعيدة عنها، لكنها تجد الونس مع جيرانها بالمنطقة.