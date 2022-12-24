القبض على شخص بسبب تنقيبه عن الآثار في الغربية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالتنقيب غير المشروع عن الآثار وبحوزته قطعة حجرية يشتبه في أثريتها، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في الحفاظ على التراث الثقافي والأثري للبلاد والتصدي بحسم لجرائم الإتجار في القطع الأثرية.

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار حفر (أحد الأشخاص - مقيم بسمنود بمحافظة الغربية له معلومات جنائية) خلسة بمسكنه بالاشتراك مع آخرين بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف مسكن المشار إليه -تبين عدم تواجده-، وتمّ ضبط نجله وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في قضيتين، كما تم العثور على حفر دائري الشكل داخل المنزل بعمق 5 أمتار تقريباً، وضبط (الأدوات المستخدمة في الحفر، قطعة حجارية يشتبه في أثريتها من ناتج أعمال الحفر).

وبمواجهة المتهم اعترف بالحفر خلسة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع والدة المتهم الأول، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.