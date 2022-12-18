تفاصيل ما حدث في منزل «فرارجي حلوان».. التنقيب عن الآثار انتهى بجثة

على بعد أمتار قليلة من طريق كورنيش حلوان، قرر الصديقان «يوسف» و«إسلام» أن ينقبا عن الآثار داخل أحد منزل ملك لشخص آخر بمنطقة حلوان البلد بدائرة قسم شرطة حلوان، أملا في تحقيق الثراء السريع.

وخطط الصديقان لتنفيذ الواقعة بعيدا عن أعين الشرطة والجيران خوفا من الإبلاغ عنهما، ولكن عقب التنفيذ انقلب المشهد رأسا على عقب، عندما لقي «يوسف» مصرعه في الحال إثر تعرضه لصعق كهربائي، وسقوطه داخل الحفرة بعمق تسعة أمتار، ليتبدل المشهد 180درجة، في تمام الثامنة صباحا.

تنقيب عن الآثار

وعلى الفور، قام «إسلام» وصاحب المنزل في انتشال الجثة من داخل الحفرة، وقررا نقله الى مستشفى النصر بحلوان، وعند توقيع الكشف الطبي، أخبر الشاب «إسلام» الطبيب أنه أثناء قيامه وصديقه المتوفى بالتنقيب عن الآثار بمنزل في منطقة حلوان البلد تعرض صديقه إلى صعق كهربائي من أسلاك موتور رفع المياه.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على الشاب، وبانتقال رجال المباحث للعقار محل الواقعة، تبين أن العقار مكون من طابقين ملك "محمود.ع.إ" يبلغ من العمر 60 عاما، «فرارجي»، وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار دون ترخيص بالاشتراك مع المتوفى وصديقه، وأيد ما جاء على لسان صديق المتوفى فتم ضبطهما، وعليه تم التحفظ على العقار والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

وحُرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يوما، فيما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهما من عدمه.

العقوبة القانونية المتوقعة

يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض تامر أبو شبيكة لـ«الوطن»، إن قانون حماية الآثار يعاقب المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو أتلف أثرا عمدا أو مبنى تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.