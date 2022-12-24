التحقيق مع سائق «حفار» بتهمة الإهمال والتسبب في كسر خط غاز مدينة نصر

بدأت جهات التحقيق سماع أقوال سائق حفار بتهمة الإهمال وكسر خط غاز مدينة نصر، والتسبب في اندلاع حريق أسفل كوبري النادي الأهلي، عند تقاطع شارعي حسن المأمون وأحمد فخري.

نتائج التحقيقات

وتبين من التحقيقات، أن السائق كان يقود حفارا ويقوم بأعمال الحفر للكشف عن ماسورة مياه بها تسريب من أجل إصلاحها بمعرفة شركة مياه الشرب بالقاهرة.

وأفادت التحقيقات، أن السائق كان يباشر الحفر بعد ورود بلاغ بكسر في ماسورة مياه، وتسببها في تجمعات مياه بالشارع، وخلال الأعمال اصطدمت اليد الحديدية للحفار بماسورة الغاز، ما أدى إلى كسرها واندلاع حريق مروع تسبب في تدمير الحفار.

أعمال تبريد الحريق

وكانت أجهزة الأمن تحفظت على السائق المتهم، وحررت محضرًا بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الإهمال والإضرار بالمال العام.

وانتهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من أعمال تبريد الحريق الناتج عن كسر خط الغاز أسفل كوبري الجنزوري بتقاطع طريق النصر مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر. وبحسب بيان صادر عن محافظة القاهرة، أسفر الحريق عن 3 وفيات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا باشتعال النيران في خط الغاز، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية ومسؤولو شركة الغاز وشركات المرافق، وتم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطي دون قطع الغاز عن أهالي المنطقة، وجاري إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز، كما قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بإجراء التحويلات المرورية اللازمة بالمنطقة.