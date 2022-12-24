مصرع شخصين وإصابة 22 آخرين في 6 حوادث متفرقة خلال 24 ساعة بالمنيا

لقي شخصان مصرعها وأصيب 22 آخرين إثر وقوع 6 حوادث طرق في أماكن متفرقة، ووافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع عدد من الكنائس والمباني الخدمية طبقا للقانون، وانفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية صفط الخمار دون مصابين، وتم تدشين مبادرة عافر للتوعية بمرض فرط الحركة وتشتت الانتباه بين الأطفال، كانت هذه أبرز أخبار محافظة المنيا على مدار 24 ساعة ماضية.

مصرع وإصابة 24 في حوادث طرق

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغات بوقوع 6 حوادث طرق في أماكن متفرقة داخل محافظة المنيا، أسفرت عن مصرع 2 وإصابة 22 شخص، ووقع الحادث الأول بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة إثر انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة، مما أسفر عن مصرع طالب وإصابة 7 آخرين جميعهم من محافظتي أسيوط وسوهاج.

والحادث الثاني أمام كوبري أبو شناف بالقرب من قرية طوه بمركز المنيا، حيث اصطدمت سيارة نصف نقل بميكروباص أجرة من الخلف ونتج عن ذلك مصرع عامل.

والحادث الثالث، تصادم سيارة ربع نقل ودراجة بخارية بطريق المحيط، في زمام قرية طهنشا، ونتج عن ذلك إصابة 3 أشخاص.

والحادث الرابع، سيارة ملاكي اصطدمت بشخصين بشارع الحسيني بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابتهما وتم نقلهما للمستشفى.

والحادث الخامس سيارة ربع نقل اصطدمت بشخص بالطريق الصحراوي الغربي وفرت هاربة وتم نقل المصاب في غيبوبة تامة إلي المستشفى لتلقي العلاج.

والحادث السادس والأخير، وقع إثر انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل ريفي

كما شهدت محافظة المنيا، انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل مكون من طابقين بقرية صفط الخمار، دون مصابين، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق هائل نجم عن الانفجار وتسبب في احتراق محتويات وأثاث منزلي.

وأعلن مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات عن انطلاق مبادرة عافر لدعم الأطفال المصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه، وتهدف إلي تعريف المجتمع بفئة الأطفال المصابين والصعوبات التي يتعرضون لها.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن موافقة مجلس الوزراء علي توفيق وتقنين أوضاع 62 كنيسة ومبني خدمي وفقا للقانون الصادر بشأن بناء وترميم الكنائس، ويأتي ذلك تزامنا مع الاستعداد للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.