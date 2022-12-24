ضبط مصحات علاج إدمان غير مرخصة في السويس والشرقية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن السويس والشرقية والجهات المعنية، بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظتي السويس والشرقية، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف وضبط مركزين لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

ضبط المتهمين

ضبط 4 أشخاص مشرفين على إدارة المركزين، وتبين وجود العديد من المخالفات، أبرزها «عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى- عدد من الأقراص مجهولة المصدر- عدد من الأمبولات المؤثرة لعقار (ميداثيتك)- مبلغ مالي»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.