حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 23-12-2022 عاطفيا ومهنيا

البحث عن حظك اليوم يتكرر بصفة دورية بين المهتمين بعلم الفلك والأبراج، الذين يتطلعون لمعرفة ما يخبرهم به خبراء الأبراج من توقعات ونصائح.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة اليوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر.

حظك اليوم برج الحمل 23-12-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر الجديد في وضع معاكس لك اليوم، وهو ما يتطلب منك الحذر حتى لا تقع في فخ المكائد، كما يجب عليك أن تهتم بحماية نفسك.

حظك اليوم برج الحمل 23-12-2022 على الصعيد العاطفي

تتعرض اليوم لضغط عصبي.. ويطلب منك الفلك أن تحاول تمالك أعصابك.

حظك اليوم برج الثور 23-12-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر الجديد في منزل الحظ اليوم وهو ما يحمل لك أحداثا سعيدة ويساعدك على تحقيق أرباح ويدفعك لاكتشاف العالم حولك.

حظك اليوم برج الثور 23-12-2022 على الصعيد العاطفي

تتعاطف مع من حولك وتنشر روح الانسجام والتوافق.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-12-2022 على الصعيد العاطفي

تمتلئ اليوم بسحر وطاقة عاطفية وتتحسن حالتك المزاجية.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-12-2022 على الصعيد المهني

تنجح اليوم في التخطيط وتناقش أمور مالية أو استثمارية، وتنظم أفكارك وترى الأمور بشكل أوضح أمامك.

حظك اليوم برج السرطان 23-12-2022 على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج السرطان، يتطلب منهم الانتباه لمشاعر شريك حياتهم وعدم السخرية منهم أبدا اليوم.

حظك اليوم برج السرطان 23-12-2022 على الصعيد المهني

قبل الدخول في شراكة عليك أن تدرس جيدا خطواتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 23-12-2022 على الصعيد المهني

تبدو نشيطا اليوم، ويجب عليك أن تهتم بواجباتك وتنظيم أفكارك.

حظك اليوم برج الأسد 23-12-2022 على الصعيد العاطفي

انتظارك ومبالغتك في طلب الاهتمام بك، يمثل إجهادا وضغطا على من تحب.

حظك اليوم برج العذراء 23-12-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في وضع داعم لك اليوم وهو ما يمنحك حماسا وإصرارا ويقظة، ويمدك بأفكار مبهرة.

حظك اليوم برج العذراء 23-12-2022 على الصعيد العاطفي

الكواكب مجتمعة بمنزل الحب ويشعرك ذلك بالدفء، وتنجح في التأثير والتحكم فيما يدور حولك.

حظك اليوم برج الميزان 23-12-2022 على الصعيد المهني

يقع على عاتقك عبئا كبيرا اليوم.. لا تتمرد على القيام بواجبك، ومع ذلك خصّص وقتا لنفسك للخروج من الضغوطات.

حظك اليوم برج الميزان 23-12-2022 على الصعيد العاطفي

حافظ على اتزانك النفسي مع من حولك.

حظك اليوم برج العقرب 23-12-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر الجديد في منزل العلاقات مما يجعلك توطد علاقتك بمن حولك.

حظك اليوم برج العقرب 23-12-2022 على الصعيد المهني

تتوسع في مجالك، وتستطيع أن تتخذ قرارات حكيمة.

حظك اليوم برج القوس 23-12-2022 على الصعيد المهني

راجع خطواتك وحدّد أولوياتك وإمكانياتك قبل أي قرار تتخذه اليوم.

حظك اليوم برج القوس 23-12-2022 على الصعيد العاطفي

زحل والمشتري داعمان ويمنحانك نضجا ويقظة، ويعدانك بلقاءات مع الأحباب.

حظك اليوم برج الجدي 23-12-2022 على الصعيد المهني

تنجح في التأثير فيمن حولك، ويؤخذ رأيك في الاعتبار وتحصل على دعم المخلصين حولك.

حظك اليوم برج الجدي 23-12-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر الجديد في برجك مما يدعمك وقد يدفعك لإثارة الجنس الآخر وتكون مبهرا له.

حظك اليوم برج الدلو 23-12-2022 على الصعيد المهني

تجنب الزهو والأضواء ولا تعلن أفكارك وخططك.

حظك اليوم برج الدلو 23-12-2022 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لمراجعة نفسك، وتتعلم من تجاربك الماضية.

حظك اليوم برج الحوت 23-12-2022 على الصعيد العاطفي

لا ترفض اليوم الدعوة الموجهة لك من الأصدقاء ونصائح المخلصين.

حظك اليوم برج الحوت 23-12-2022 على الصعيد المهني

تجد حلا مهما واجهت من مشاكل.