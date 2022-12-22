حظك اليوم برج الجدي الخميس 22-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج الجدي أسرارا في حياته، لا يحب أن يشاركها مع أحد ولا يسمح لأحد المساس بها أو القرب أو الحديث عنها معه تماما، فهو يرى أن حياته ملكا له لا يحق لأحد التدخل فيها أو إبداء رأيه حولها بدافع النصيحة والحب، ويغضب كثيرا عندما يحدث ذلك من أقرب المقربين منه.

وتقدم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع المريخ في منزلي الصحة اليوم، مما يجعلك تميل للتكاسل والجلوس دون فعل شئ اليوم، وبالفعل إذا شعرت بانخفاض طاقتك استرخِ كي تسترد قوتك وحيويتك وطاقتك ونشاطك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

عليك أن تكون كتوما اليوم، وألا تبوح بمكنون قلبك أو بأخبارك إلا للشخص الذي تثق به حتى لا تندم فيما بعد، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي.