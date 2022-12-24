حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم لكافة مواليد الأبراج الفلكية، والتي يبحث عنها المواطنون يوميا لمعرفة ما يخبرهم به خبراء الأبراج من توقعات ونصائح.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، جاءت تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر.

حظك اليوم برج الحمل 24-12-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا مما يجعلك اليوم تتعجل الأمور.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك.

حظك اليوم برج الحمل 24-12-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر الجديد في وضع معاكس لك اليوم، وهو ما يتطلب منك الحذر حتى لا تقع في فخ المكائد، كما يجب عليك أن تهتم بحماية نفسك.

حظك اليوم برج الثور 24-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بروح عملية تجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي.

حظك اليوم برج الثور 24-12-2022 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم نحو الاستمتاع بالحياة التي عملت جاهدا لبنائها.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يعمل لصالحك ويساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم وقتا مناسبا للتخطيط للمستقبل وللبيع والشراء لتنمية ما تملك.

حظك اليوم برج السرطان 24-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وقد تخلق بداخلك تمردا وغليانا وعليك أن تقاوم.

حظك اليوم برج السرطان 24-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا معظم الوقت وتمالك أعصابك.

حظك اليوم برج الأسد 24-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة والعمل، ويدفعك ذلك للقيام بإنجاز مهم، وتميل للاهتمام بصحتك.

حظك اليوم برج الأسد 24-12-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للتصرف بود، وقد تجد حلول لمسائل معلقة.

حظك اليوم برج العذراء 24-12-2022 على الصعيد المهني

عطارد يمنحك يقظة وسرعة بديهة.. تصيب أهدافك، وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج العذراء 24-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الحب يدعمان خطواتك في الاقتراب ممن تحب، أو تتوطد علاقة عاطفية.

حظك اليوم برج الميزان 24-12-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بأن تستمد قوتك من داخلك ولا تنتظر دعما خارجيا.

حظك اليوم برج الميزان 24-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في مربع برجك قد يعكران عليك صفو حياتك.. فلا تدخل في حوار شائك.

حظك اليوم برج العقرب 24-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل العلاقات يمنحانك قدرة على التأثير في المحيطين بك وتقترب منهم بلطف

حظك اليوم برج العقرب 24-12-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع نبتون يمنحك اليوم الحيوية والطاقة وتتحرك في الاتجاه الصحيح.

حظك اليوم برج القوس 24-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك اليوم لبحث مشاكل مادية ومهنية، فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك تفاديا للخسائر.

حظك اليوم برج القوس 24-12-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بألا تستسلم للظنون كي لا تتعرض علاقاتك للتوتر.

حظك اليوم برج الجدي 24-12-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع أورانوس يساعدك على فرض إرادتك، وتحسن استغلال مواهبك.

حظك اليوم برج الجدي 24-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.

حظك اليوم برج الدلو 24-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر، لا تتسرع في أقوال أو وعود، وابتعد عن أي مخاطرة.

حظك اليوم برج الدلو 24-12-2022 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك اليوم بالتحكم في عصبيتك وعدم إعلان أفكارك وأعمالك.

حظك اليوم برج الحوت 24-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك قدرة على التأثير في المحيطين بك.

حظك اليوم برج الحوت 24-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يعدك بالحصول على تعاون البعض، وقد تعقد لقاءات ناجحة.