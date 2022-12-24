حظك اليوم برج العذراء السبت عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العذراء بالكتمان والصبر ويظل يحتفظ بمشاعره لنفسه فقط ولا يعبر عنها أو يبوح بها لأحد بسهولة، وهو شخص طيب القلب، يميل إلى العفوية في بعض تصرفاته خاصة مع المقربين منه، وهو يسعى للوصول إلى الكمال ويحب أن يكون كل شيء مكتملا، ويحب الترتيب والنظام وأن يكون كل شيء منظره مبهج ونظيف ومرتب، ورؤية الفوضى تزعجه وتصيبه بالتوتر الشديد.

وتقدم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر 2022، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تواجد عطارد في برجك اليوم يمنحك يقظة وسرعة بديهة في التصرف والتعامل مع مختلف الأمور، وتنجح في إصابة أهدافك والوصول لها، كما تحسن التصرف، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

تواجد فينوس والقمر في منزل الحب بالنسبة لمواليد برج العذراء، يدعم خطواتك في الاقتراب ممن تحب ويسهل عليك الأمر، ما تتوطد علاقة عاطفية كنت تتمناها منذ فترة، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.