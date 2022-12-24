اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي سيد موسى.. «كان هيخطب الأسبوع الجاي»

تستعد أسرة الإعلامي الراحل سيد أحمد موسى، لتلقي العزاء اليوم، في قرية العزيزة بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، بعد وفاته متأثرا بإصابته في حادث أليم، أمس الجمعة على طريق بورسعيد الجديد باتجاه مدينة المطرية بالدقهلية، إثر تصادم سيارتين ما تسبب في انزلاق سيارته في بحيرة المنزلة ومات غريقا، كما أصيب شخصان كانا برفقته في السيارة، فيما أصيب شاب في السيارة الأخرى.

اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي سيد موسى

وكشف حامد أحمد موسى، الشقيق الأكبر للإعلامي السيد موسى، اللحظات الأخيرة في حياته، موضحا أنه جاء من القاهرة ليلة الجمعة كعادته ليقضي يوم الجمعة في قريته، وبالمصادفة كان هناك لقاء لحزب مستقبل وطن يحضره قيادات الحزب في مدينة المنزلة.

الإعلامي سيد موسى كان يستعد للخطوبة

وقال «موسى» لـ«الوطن»، «كان شقيقي سيد يستعد للخطوبة الأسبوع المقبل، إلا أن أجله انتهى قبل ما كان يسعى إليه، وما رأيناه في جنازته كان بمثابة زفة له، الكبير والصغير مشي في جنازته».

وأضاف أن شقيقه علم بحضور النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، ومعه عدد من قيادات الحزب، وتوجه لاستقباله في الطريق، وأثناء توجههم إلى المنزلة وقع الحادث.

وعن علاقته بالراحل الإعلامي سيد موسى قال: «أخويا أغلى حاجة عندي في الدنيا، ربنا يرحمه، فراقه صعب علينا جميعا».

وأكد شقيق الإعلامي الراحل، أن المصابين مع شقيقه في الحادث تلقيا العلاج اللازم في مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، وخرجا من المستشفى، وهما «محمد حامد موسى أبو الخير»، نجل عمه، وصديقهم «رامي إبراهيم الحسيني».