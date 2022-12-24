مؤسسة «عدالة ومساندة» تطلق مشروع «أطلس ذوي الإعاقة»

أعلنت مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذ مشروع «أطلس الأشخاص ذوي الإعاقة»، تزامنا مع احتفالات العالم ومصر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام، وتماشيا مع سياسة الدولة المصرية في الاهتمام بهذه الفئة.

قوافل ستر وعافية

وجاء الإعلان عن إطلاق المؤسسة مشروع أطلس الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركة المؤسسة ضمن قوافل «ستر وعافية» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتحديدا القافلة رقم 12 و13، والتي انطلقت لأهالي قريتي «سلوا» و«الرغامة» بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، لرفع العوز عن كاهل الأسر المصرية وتقديم عدد من الخدمات والمساعدات العينية والغذائية والتوعوية للأسر الأكثر احتياجا.

من جانبها، قالت بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الإعلان عن تنفيذ مشروع «أطلس الأشخاص ذوي الإعاقة» يأتي من منطلق اهتمام المؤسسة منذ إشهارها بهذا الملف، ففي عام 2017 وتزامنا مع إعلان الرئيس عام المرأة المصرية كان هناك اهتمام من المؤسسة ومجلس أمنائها برئاسة المستشار هالة عثمان، بالمرأة ذات الإعاقة وأهم التدخلات التي كانت بحاجة إليها، وفي 2018 ومع إعلان السيد الرئيس هذا العام للأشخاص ذوي الإعاقة قامت المؤسسة بتدشين أول وحدة دعم قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الشأن.

وذكرت، أنه مع توالي السنوات نجحت المؤسسة في تكوين فرقة فنية إبداعية تحوي كل التخصصات من عزف على كل أنواع الآلات الموسيقية، ورسم وشعر وإجادة لتلاوة القرآن الكريم، وغيرها من المواهب وأطلقت عليها المؤسسة فرقة «38 التحدي»، وقدمت المؤسسة مجموعة منهم خلال قافلة ستر وعافية في أسوان، ومن هذا المنطلق جاء التفكير في إطلاق مشروع «أطلس الأشخاص ذوي الإعاقة» ليكون بمثابة رصد حقيقي لكافة المواهب في كل أنحاء الجمهورية وكذلك الوقوف على أهم الإشكاليات التي بحاجة إلى تدخل.

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

وقال حسام الدين الأمير، عضو مجلس أمناء المؤسسة والمدير التنفيذي للمشروع، إن الفكرة جاءت من رصد المؤسسة لكل الاحتياجات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الماضية وتحديدا منذ إشهار المؤسسة، وأيضاً من خلال جسات وندوات التوعية التي تم تقديمها على مدار مشاركة المؤسسة في قوافل «ستر وعافية» التي أطلقها التحالف.

وأشار المدير التنفيذي للمشروع، أن التنفيذ سيتم من خلال الجمعيات القاعدية التي تعمل معها المؤسسة على مستوى كل المحافظات، وعن طريق استمارة رصد للمواهب والإشكاليات والمتطلبات والتي سيتم الإعلان عنه خلال أيام.