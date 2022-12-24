التحالف الوطني للعمل الأهلي يضم 4 مؤسسات تنموية تحت مظلته

وقّع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم السبت، مذكرات تفاهم وتعاون لضم أربع مؤسسات أهلية وتنموية، هي مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، ومؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية، ومؤسسة بنك الشفاء المصري، ومؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في المبادرات والأنشطة التنموية غير التقليدية لمضاعفة أعداد المستفيدين من غير القادرين في القرى الأشد احتياجا، والارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال فعاليات وأنشطة تتسم بالاستدامة.

توسيع الشراكات مع الجمعيات الأهلية

وأشار التحالف، في بيان، إلى أن توقيع مذكرات التفاهم والتعاون مع المؤسسات الأربع يأتي في اطار استراتيجية عمل يتبناها التحالف، وتستهدف توسيع الشراكات بين كيان التحالف وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بغرض تحقيق أهداف التحالف من تمكين اجتماعي واقتصادي، والارتقاء بمستوى معيشة الشرائح المستهدفة بشكل مستدام ودعم خططه التنموية لعام 2023.

وأوضح البيان، أن التحالف الوطنين ومنذ انطلاقه نهاية مارس الماضي، يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات وقدرات أعضائه، وتوحيد الجهود لإحداث الأثر التنموي المطلوب، بما يحقق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير الريف المصري وبناء الجمهورية الجديدة.