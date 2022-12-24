ضبط 19 طن مواد غذائية مجهولة المصدر و110 أطنان جبس زراعي بالشرقية

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الشرقية، أسفرت جهودها عن ضبط 5 قضايا على النحو التالي:

مجال حماية الثروة الزراعية والأسمدة والمخصبات

ضبط مصنع بدون ترخيص في دائرة مركز شرطة بلبيس، وعُثر بداخله على 110 أطنان جبس زراعي مغشوش ومقلد ومعبأ داخل عبوات ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية.

فى مجال حماية البيئة

- المواد الغذائية

ضبط مصنع وثلاجة بدون ترخيص لتعبئة وتداول المواد الغذائية، بمضبوطات بلغت 19,8 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

الصحة العامة

ضبط مصنعين بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت «30,85 طن دهانات مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية – 5 أطنان مخلفات بلاستيكية ومصنعات مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.