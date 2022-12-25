سعر كرتونة وطبق البيض اليوم في الأسواق والمحال التجارية

يمنح البيض قدرا كافيا من البروتين لمد الجسم بالكثير من العناصر التي تساعد على نضارة البشرة وإعادة الحيوية للشعر والجسم بشكل عام، لهذا يحرص الكثيرون على شرائه، ويبحثون عن سعر طبق وكرتونة البيض بشكل يومي، للاستفادة من عناصره الغذائية.

اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022 وفي السطور التالية، نرصد سعر طبق البيض في المحال التجارية المختلفة، والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ومنافذ وزارة الزراعة أيضا.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

سجل سعر طبق وكرتونة البيض اليوم في المزرعة إلى نحو 65 جنيهًا، وفي المحال التجارية والأسواق تتراوح ما بين 79 و90 جنيها، وفق الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم داخل منافذ الزراعة نحو 69 جنيها، وسجل سعر البيض الأحمر اليوم نحو 85 جنيها للطبق.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن أسعار الفراخ في المحلات التجارية، فاستقرت أسعارها اليوم 25 ديسمبر، عند 46 - 47 جنيها للكيلو، فيما اختلفت أسعار مشتقاتها الطازجة في المحالات التجارية لتستقر عند الأتي:

- وصل سعر الكيلو من البانيه إلى نحو 85-100 جنيه.

- وصل سعر صدور بالعظم يتراوح بين 82 و88 جنيهًا.

- وصل سعر الأوراك المخلية ستراوح بين 70 و82 جنيهًا.

- وصل سعر دجاجة كاملة على وزن 2 كيلو تقريبا عند نحو 85 جنيهًا.

- وصل سعر شيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.

- وصل سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

- وصل سعر الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا.

- وصل سعر شاورما دجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

- وصل سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر الكبد الصافي الكيلو إلى نحو 50 جينها.

- وصل سعر الكبد والقوانص الكيلو إلى نحو 45 جنيهًا.

- وصل سعر الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.