«الأرصاد»: سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة خلال الساعات المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى مع تقدم ساعات النهار.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن هناك وجود لأجواء غائمة وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ووفق «الأرصاد»، فإن المناطق التي تشهد سقوط أمطار هي مطروح والإسكندرية والعلمين والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش، ومناطق من شمال الدقهلية.

وذكرت الهيئة، أن الأمطار تمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة والمحافظات

القاهرة 19 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 134

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 21 - 14

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 14

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 18 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 21 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 20 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 23 - 16

- الغردقة 22 - 16

- مرسى علم 23 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 19 - 13

- المنيا 19 - 10

- أسيوط 20 - 10

- سوهاج 20 - 11

- قنا 22 - 13

- الأقصر 22 - 14

- أسوان 23 - 14

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17.