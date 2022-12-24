خسارة 10 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر اليوم للبيع والشراء

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، خلال التعاملات الحالية، انخفاضًا وصل لنحو 10 جنيهات في كافة الأعيرة، إذ سجل عيار 24 الآن للبيع 1874 جنيهًا والشراء 1920 جنيهًا، في حين سجل في الصباح، 1897 جنيهًا للبيع والشراء 1931 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

ووفق محلات الصاغة، جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم، كما يلي:

سجل عيار 22، 1718 جنيهًا للبيع والشراء 1760 جنيهًا.

سجل عيار 21 للبيع 1640 جنيهًا والشراء 1680 جنيهًا.

سجل عيار 18 للبيع 1406 جنيهات وللشراء 1440 جنيهًا.

سجل عيار 14 للبيع 1093 جنيهًا وللشراء 1120 جنيهًا.

سجل عيار 12 للبيع 937 جنيهًا وللشراء 960 جنيهًا.

سجل سعر الأونصة 58.290 جنيه للبيع وللشراء 59.712 جنيه.

سجل الجنيه الذهب للبيع 13.120 جنيه وللشراء 13.440 جنيه.

سجل كيلو الذهب للبيع 1.874.286 جنيهًا وللشراء 1.920.000 جنيه.

الذهب في أسواق المال

الذهب عيار 24 اليوم، 1425 جنيهًا ما يعادل 57.86 دولار أمريكي.

الذهب عيار 22 اليوم، 1306 جنيهات ما يعادل 53.04 دولار أمريكي.

الذهب عيار 21 اليوم، 1247 جنيهًا ما يعادل 50.63 دولار أمريكي.

الذهب عيار 18 اليوم، 1069 جنيهًا ما يعادل 43.40 دولار أمريكي.

الذهب عيار 14 اليوم، 831.21 جنيه ما يعادل 33.75 دولار أمريكي.

الذهب عيار 12 اليوم، 712.46 جنيه 28.93 دولار أمريكي.

الذهب عيار 9 اليوم، 534.35 جنيه ما يعادل 21.70 دولار أمريكي.

أوقية الذهب اليوم، 44.315 جنيهًا ما يعادل 1.800 دولار أمريكي.

جنيه الذهب اليوم، 9975 جنيهًا ما يعادل 405.04 دولار أمريكي.

كيلو الذهب اليوم، 1.424.919 جنيهًا ما يعادل 57.862 دولار أمريكي.