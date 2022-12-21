إيرادات «Avatar 2» في مصر تتخطى 6 ملايين جنيه خلال أسبوع

حقق فيلم «Avatar 2»، الذي طرح في دور العرض المصرية، منذ حوالي أسبوع، 6 ملايين و332 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي أنطوان زند.

وأضاف زند لـ«الوطن»، أن فيلم «Avatar 2»، من المتوقع أن يحقق إيرادات عالية خلال الفترة المقبلة في مصر، خاصة أن الجمهور ينتظر الجزء الجديد منذ سنوات طويلة.

«Avatar 2» في سينمات مصر

تدور أحداث فيلم «Avatar 2» في عالم البحار، وتحدث العديد من المغامرات، ويحمل طابع المغامرة والإثارة، إذ يحمل الجزء الثاني من الفيلم عنوان «The Way of Water».

يعرض الفيلم في مصر، في أكثر من سينما، منها: سينما الزمالك وسينما مترو وسط البلد وسينما جالاكسي وسينما الماسة وسينما سيتي ستارز وسينما جولدن ستارز وVOX وأمريكان بلازا، في أوقات مختلفة.

عرض خاص لفيلم «Avatar 2»

عرض فيلم «Avatar 2» لأول مرة، في مصر، خلال حفلة خاصة، حضرها عدد من الفنانين وصناع الأفلام المصرية والعربية، منهم المخرج عمرو سلامة، ومدير التصوير محسن أحمد، والفنانة بشرى ومحمود عبد المغني.