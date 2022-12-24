حكم مباراة ينقذ لاعبا من الموت في سوهاج.. أجرى له إسعافات واستعاد الوعي

على العشب الأخضر وأمام الحاضرين، سقط مغشيًا عليه بعد الختام مع لاعب الخصم، وعند اقتراب اللاعبين للاطمئنان عليه فوجئوا بأنه بلع لسانه، مشهد حدث بين لحظة وأخرى، ليُهرول حكم المباراة سريعًا، لينقذ اللاعب في آخر لحظة ويستعيد اللاعب وعيه، لتسطر مباراة كرة قدم بطولة جديدة.

وائل عاطف، كان حكمًا للمباراة التي أقيمت بين شبان المراغة والبلينا، في نصف نهائي دوري منطقة سوهاج مواليد 2005، وفي أوقات اشتعال المباراة بين الفريقين، سقط اللاعب سيد السعودي وبلع لسانه، وأسرع إليه الحاكم وأجرى إسعافات أولية، قائلا لـ«الوطن»: «بشكر الناس على الدعم، والأهم كان سلامة اللاعب».

استعادة الوعي.. وشُكر

استعاد اللاعب وعيه، وحضرت سيارة الإسعاف إلى ملعب المباراة لاستكمال علاج اللاعب، بحسب «وائل»: «لولا السرعة والحضور كان القصة أخدت زاوية تانية، وكان ممكن اللاعب يتوفى ويتبدل الحال».

ومن خلال خبرته الطويلة في الملاعب، تعلم الإسعافات الأولية وكيفية إنقاذ حالات بلع اللسان: «أهم حاجة تنفس اللاعب في الحالات دي، لازم التنفس يستمر من خلال الفم، وإن اللسان ما يقفلش على الفم ويفقد التنفس، وده من خلال فتح الفم ووضع اليد حاجز أو أي شيء آخر»، وتواصل اللاعب مع الحكم بعد المباراة وشكره لإنقاذه حياته.

وائل عاطف.. حكم بالدوري الممتاز منذ 2012

الحالة التي واجهت حكم مباراة كانت الأولى من نوعها التي يواجهها طوال مسيرته في الملاعب، وتولى وائل عاطف قيادة العديد من المباريات في الدوري المصري الممتاز منذ عام 2012، آخرها غزل المحلة ومصر المقاصة، وكان ذلك الموسم الماضي في الأسبوع الـ31 من بطولة الدوري.