«المصريين الأحرار» يشيد بكلمة رئيس «النواب»: نهج جديد للرد على التخوفات

أشاد عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار، بكلمة رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، التوضيحية بشأن صندوق قناة السويس، لافتًا إلى أن هناك نهجا جديدا لرئيس البرلمان، يتمثل في الرد التوضيحي على تخوفات المواطنين، إذ أن هناك بعض التخوفات المشروعة والطبيعية، خاصة أن المجتمع لديه رموز وتابوهات لا يقبل المساس بها، وتطولها الشائعات بين الحين والآخر، منها قناة السويس ونهر النيل والأهرامات.

الشق القانوني لصندوق قناة السويس

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الشائعات واردة الحدوث في العديد من الأمور، لكن الخطير أن استغلالها في بعض الأمور، يجعل لها أثرا عاليا وصوتا مرتفعا، لافتًا إلى أن هناك شقين لتناول موضوع صندوق قناة السويس، هما: الشق القانوني والشق الاقتصادية.

وأوضح أن الشق القانوني يتطرق إلى المادة 43 من الدستور، التي تحمي قناة السويس تمامًا، بالتالي أي قانون يتم إصداره مخالف للدستور، سيرفض من قبل المحكمة الدستورية، ما يبعث بالطمأنينة في نفوس المواطنين.

الشق الاقتصادي لصندوق قناة السويس

أشار رئيس حزب المصريين الاحرار، أن الدستور ينص أيضًا على تنمية قناة السويس، ما يعني أن التقاعس عن تنميتها مخالف للدستور، لافتًا إلى أن الشق الاقتصادي معني بالتصرف السليم دون بيروقراطية في الأصول، كون مصر تزخر بالعديد من الأصول، من خلال إنشاء صندوق، يأخذ جزءا من العوائد لوضع مشروعات إستثمارية، ليكون لديه حرية البيع والإيجار والشراء، لتوفير نوع من المرونة.