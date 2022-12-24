كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبلت كنيسة السيدة العذراء بشبرا، ممثلة في الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، ومجلس الرعية، منذ قليل، حسام فوزي، نائب محافظ للمنطقة الشمالية، ومحمد عبد الوهاب، رئيس حي شبرا، والوفد المرافق لهما، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، إذ ساد اللقاء طابع الود والتقدير المتبادل.

التهنئة بعيد الميلاد

كما استقبل الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ للمنطقة الشمالية، والمحاسب أشرف محمد سيد، رئيس حي الساحل، ومحمد عبد الوهاب، رئيس حي شبرا، والمهندس حمادة رزق، سكرتير حي الساحل، ومدير غرفة العمليات، وإدارة المتابعة الميدانية، والإشغالات، وذلك بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

جاء ذلك بحضور الأب جاك الكرملي، والأب يوحنا مرقس الكرملين، حيث قدم الوفد التهنئة بعيد الميلاد المجيد، كما ساد اللقاء الطابع الود والتقدير المتبادل.

وفي وقت سابق، نظمت بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا، احتفالية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بمشاركة الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر.

شارك أيضًا الأب باتريك الكرملي، المفوض العام السابق للرهبنة، وسيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء الكنائس المختلفة.

تضمن الاحتفال بعض التأملات الروحية، بالإضافة إلى عدد من الترانيم الميلادية، التي قدمها كورال «الوردة الصغيرة» للكبار، وكورال الأطفال «أطفال الكرمل».

وفي الختام، قدم الأب مخول فرحا، كلمة شكر فيها كل الحاضرين، على مشاركتهم في هذا الاحتفال، معبرًا عن امتنانه للقائمين على اليوم، كما تمنى للجميع عيدًا مباركًا.