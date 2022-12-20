«القاهرة» تستعد لاحتفالات عيد الميلاد بحملات نظافة وإنارة محيط الكنائس

وجّهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والتجميل ورفع كفاءة الإنارة في محيط الكنائس، استعدادا لاحتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، واستقبال العام الدراسي الجديد طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

تكثيف حملات النظافة

وتابعت نائب محافظ القاهرة، جهود حي مصر القديمة، برئاسة الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس حي مصر القديمة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، حيث تم المرور على الكنائس، وتكثيف الحملات لرفع كفاءة النظافة والإنارة ورفع الإشغالات، والتوجيه بالمتابعة المستمرة اليومية.

رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس

وكانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وجّهت برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، الى جانب رفع السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع، وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.