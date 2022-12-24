التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم معرضا لتوزيع الملابس بقطور في الغربية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان معرضا لتوزيع الملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا على 200 أسرة بقرية أبشواي مركز قطور في محافظة الغربية، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

الأسر الأكثر احتياجا

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل مديرية التضامن بالغربية، على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيدا بتنظيم مثل هذه المعارض والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

التأكد من حالة المستفيدين من المعرض

وأضاف أن تنظيم المعرض جاء لإدخال البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص المستفيدين من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

توزيع الملابس بالمجان

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.