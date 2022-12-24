التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع بروتوكولات تعاون ومذكرات لضم 4 مؤسسات أهلية

وقَّع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم السبت، بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم لضم أربع مؤسسات أهلية وتنموية تحت مظلة التحالف.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في المبادرات التنموية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية ومد مظلة الحماية الاجتماعية، حيث يضم التحالف الوطني عددا من كيانات العمل الأهلي الرائدة في مصر.

ويستهدف ذلك مضاعفة أعداد المستفيدين من غير القادرين في القرى الأشد احتياجا والارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال فعاليات وأنشطة تتسم بالاستدامة.

والمؤسسات التي تم ضمها هي مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع ومؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية ومؤسسة بنك الشفاء المصري ومؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية.

وأشار التحالف في بيان له، إلى أن توقيع مذكرات التفاهم والتعاون مع المؤسسات الأربع يأتي في إطار استراتيجية عمل يتبناها التحالف تستهدف توسيع الشراكات بين كيان التحالف وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بغرض تحقيق أهداف التحالف من تمكين اجتماعي واقتصادي والارتقاء بمستوى معيشة الشرائح المستهدفة بشكل مستدام ودعم خططه التنموية لعام 2023 والتأكد من وصول الدعم لكل مواطن مستحق على أرض مصر.

وأوضح التحالف، في بيانه، أن التحالف الوطني ومنذ انطلاقه نهاية مارس الماضي يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانيات وقدرات أعضائه وتوحيد كل الجهود لإحداث الأثر التنموي المطلوب بما يحقق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى في تطوير الريف المصري وبناء الجمهورية الجديدة.