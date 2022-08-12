«القومي للسينما» يعلن أسماء أعضاء لجنة تحكيم ملتقى «رؤية» لأفلام الشباب

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم الدورة الرابعة من ملتقى «رؤية»، لأفلام الشباب، المقرر عقده في الفترة من 20 حتى 23 من شهر أغسطس الجاري، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

وتتكون لجنة تحكيم الملتقى من الناقد أحمد شوقي والمخرج محمد حماد، والفنانة هبة عبد الغني، ومن المقرر أن يشمل الملتقى الذي تقام فعالياته بالهناجر بدار الأوبرا المصرية على ثلاث مسابقات.

ملتقى رؤية للشباب من 20 إلى 23 أغسطس

وتتضمن المسابقات بـ المركز القومي للسينما، مسابقة الأفلام الروائية القصيرة حتى 10 دقائق، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة حتى 30 دقيقة، ومسابقة الأفلام التسجيلية، على أن تكون الأفلام المشاركة من إنتاج ذاتي أو مشروعات للطلبة.

يُذكر أن الناقد السينمائي أحمد شوقي يعمل مبرمجًا للعديد من المهرجانات الدولية وصدر له العديد من الكتب بينها «داود عبد السيد.. محاورات أحمد شوقي»، «التابو في سينما جيل الثمانينات»، و«حلمي حليم حكاية من بلدنا»، وشارك بالعديد من اللجان التحكيم أبرزها رئاسته لجنة تحكيم اتحاد النقاد السينمائيين «فيبريسي»، في مهرجان كان السينمائي في دورته الخامسة والسبعين.

أعضاء لجنة تحكيم الدورة الرابعة

وشاركت الفنانة هبة عبد الغني في العديد من المسلسلات بينها «خارج السيطرة وسجن النسا وجزيرة غمام»، وجسدت دور البطولة في فيلمين قصيرين مؤخرًا «قهوة فريال، ولما كان البحر أزرق»، وحصدت جائزة أفضل ممثلة في المهرجان القومي.

أما المخرج محمد حماد هو كاتب ومخرج مصري، درس الإعلام في جامعة حلوان، كتب وأخرج أول فيلم قصير له بعنوان «الجنيه الخامس»، عام 2006، ثم تبعه بفيلمي «سنترال، أحمر باهت»، بالإضافة إلى فيلم وثائقي قصير بعنوان «غطاس عبده فانوس»، عام 2012، أما أول فيلم روائي طويل له من تألفيه وإخراجه فهو «أخضر يابس»، في عام 2016، والذي شارك ضمن فعاليات مهرجان «لوكارنو السينمائي الدولي»، بسويسرا في دورته 69 عام 2016.

وتتمثل الجائزة المقدمة من المركز القومي للسينما للمخرجين الفائزين بالملتقى في قيام المركز بإنتاج الفيلم الجديد لكل منهم، ويشار إلى أن فعاليات الملتقى متاحة للجمهور ومحبي السينما للحضور مجانًا.