منار حسني رئيسا للمركز القومي للسينما

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارا بتكليف منار حسني الصادق، بإدارة شئون أعمال الإدارة المركزية للمركز القومي للسينما بقطاع شؤون الإنتاج الثقافي.

معلومات عن منار حسني الصادق

جدير بالذكر أن منار حسني الصادق، مونتيرة تخرجت في قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1988.

كما حصلت على دبلومة في المونتاج عام 1993، وقدمت العديد من الأعمال الفنية المهمة، منها، أفلام «أحلى الأوقات، حريم كريم، الشوق، الثمن»، كما حصلت على جائزة أحسن مونتاج ضمن مشاركتها في مهرجان العالم العربي.