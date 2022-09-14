رئيس التحرير

أحمد الخطيب

منار حسني رئيسا للمركز القومي للسينما

كتب:

إلهام زيدان
06:49 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
منار حسني

منار حسني

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارا بتكليف منار حسني الصادق، بإدارة شئون أعمال الإدارة المركزية للمركز القومي للسينما بقطاع شؤون الإنتاج الثقافي.

معلومات عن منار حسني الصادق

جدير بالذكر أن منار حسني الصادق، مونتيرة تخرجت في قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1988.

كما حصلت على دبلومة في المونتاج عام 1993، وقدمت العديد من الأعمال الفنية المهمة، منها، أفلام «أحلى الأوقات، حريم كريم، الشوق، الثمن»، كما حصلت على جائزة أحسن مونتاج ضمن مشاركتها في مهرجان العالم العربي.

اقرأ المزيد:

هبة عبد الغني: فخورة بمشاركتي في لجنة تحكيم المركز القومي للسينما

«القومي للسينما» يعلن أسماء أعضاء لجنة تحكيم ملتقى «رؤية» لأفلام الشباب

«القومي للسينما» يعلن فتح باب استقبال سيناريوهات خاصة بقضايا الإدمان

إنتاج وترميم أفلام لذوي القدرات الخاصة.. أبرز فعاليات «القومي للسينما»

تعرف على فيلم التحريك الفائز في المهرجان القومي للسينما المصرية

تنظيم يوم ترفيهي لقادرون باختلاف في مركز الثقافة السينمائية

تعاون جديد بين وزارتي الثقافة والشباب والرياضة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.