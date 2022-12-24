175 مشروعا لـ حياة كريمة بمختلف القطاعات تغير واقع الريف بطما في سوهاج 

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بقرى مركز طما، والتي بلغ عددها 175 مشروعا بمختلف القطاعات.

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة مشروعات حياة كريمة بقرى مركز طما، تشمل 18 مشروعا للصرف الصحي، و20 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و 34 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، و إنشاء 15 وحدة صحية جديدة، ورفع كفاءة 7 وحدات أخرى، بالإضافة إلى 7 نقاط إسعاف، وإنشاء 2 مركز جديد لطب الأسرة.

وأشار الفقي إلى أن خطة المبادرة بمركز طما تشمل أيضا إنشاء ورفع كفاءة 5 طرق داخلية، وإنشاء 5 مجمعات للخدمات الحكومية، و5 مجمعات للخدمات الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 8 مراكز للشباب، بالإضافة إلى عدد 6 مشروعات بقطاع التضامن الاجتماعي، فضلا عن مشروعات التي تشرف عليها القطاعات المختلفة في مجالات الأبنية التعليمية، وتبطين الترع، ورفع كفاءة مكاتب البريد، والمرور، والأسواق الحضارية، والمواقف، ووحدات الإطفاء، والغاز الطبيعي.

وأكد المحافظ على الانتهاء من العديد من تلك المشروعات بنسبة تنفيذ 100%، في قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، ومنشآت التضامن الاجتماعي، لافتا إلى استمرار العمل في باقي المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة.