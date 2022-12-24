تسمم طالب تناول مبيدا حشريا بالخطأ في مطاي بالمنيا

أصيب طالب بالتسمم، اليوم السبت، إثر تناوله مبيد حشري بطريق الخطأ، داخل منزله بقرية منبال التابعة لمركز مطاي، في شمال محافظة المنيا، وتم نقله للمستشفى المركزي لتلقي العلاج، فيما أصيب طالب بكلية الحقوق إثر انقلاب دراجته البخارية.

تسمم طالب بمبيد حشري في مطاي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى مطاي المركزي تتضمن وصول كريم سعيد 19 عاما، طالب، مقيم بقرية منبال التابعة لدائرة المركز، مصاب بمغص وإسهال وقيء مستمر، وتم إجراء الإسعافات الأولية له.

إصابة طالب في حادث بمدينة المنيا

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات تبين أن الطالب المصاب تناول مبيد حشري عن طريق الخطأ أثناء تواجده بمنزله الكائن بقرية منبال في مركز مطاي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتصرف.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان أمام كوبري المنصورة القديم بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة أحمد محمد 23 عاما، طالب بالقرفة الثالثة بكلية الحقوق باشتباه كسر بالقدم اليمني، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.