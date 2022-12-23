دعم منظومة النظافة بمراكز المنيا بمعدات وأدوات جديدة

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تسلم المحافظة دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لعام 2022/2023، بند معدات النظافة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

توريد لودر جديد لمركز مطاي

أوضح المحافظ أن المعدات الجديدة شملت عدد واحد لودر 1 متر مكعب، لمدينة المنيا، وواحد جليدر للوحدة المحلية في مركز مطاي، و2 لودر 2 متر مكعب لمدينة ديرمواس، مشيراً إلى أنه كان قد تم تسليم عدد من المعدات لدعم مراكز، «بنى مزار، وملوي، وأبو قرقاص»، شملت 2 مكنسة للأتربة، و3 لوادر 3 متر مكعب، على أن يستكمل توريد جليدر لمركز مطاي الأسبوع القادم.

إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات

شدد محافظ المنيا على أهمية الحفاظ المعدات لتحقيق أكبر جدوى من تشغيلها واستخدامها بشكل سليم مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءتها لكونها أحد أهم مقومات النجاح في النهوض بمستوى النظافة، ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية ومراعاة البعد البيئي.

كما شدد محافظ المنيا، على كافة الجهات ضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف لتغيير قرى الريف المصري، من خلال توصيل الخدمات والمرافق للقرى المستهدفة، حيث تحظى محافظة المنيا بتنفيذ 3489 مشروع خدمي بنطاق 192 قرية، و757 تابع.