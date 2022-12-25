«الغرفة التجارية»: أسعار السلع والمواد الغذائية مستقرة

قال أحمد عتابي عضو مجلس المصدرين والمستوردين بالغرفة التجارية، إن أسعار السلع والمواد الغذائية مستقرة حتى الآن ولم تتأثر بقرار البنك المركزي برفع الفائدة، بعد أن حددت سعر الأرز المعبأ بـ 15 جنيها للكيلو.

وأوضح عتابي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الغرفة التجارية نادت وطلبت منذ فترة أن تتخذ وزراه التموين قرار تشكيل لجنة لتسعير السلع الأساسية، التسعيرة ليست إجبارية بينما هي استرشادية، فالدولة ستقوم بتحديد السعر العادل وعلى التاجر عدم البيع بما يزيد عن ذلك السعر.

تسعير السلعة الأساسية

وأشار عضو مجلس المصدرين والمستوردين بالغرفة التجارية، إلى أن اللجنة التي ستقوم بتسعير السلع الأساسية وستضع السعر العادل للمنتجات الأساسية، وذلك لن يؤثر على التاجر فسيحصل على نسبة الربح الطبيعية من بيع المنتجات، بينما من المفترض أن تكون هناك عقوبات على من يخالف التسعيرة، لضبط الأسواق وجعلها متزنة.

طلب جيد على المنتجات الغذائية

وبين عتابي أن هناك حجم طلب جيد على المنتجات الغذائية ، فهي سلع أساسية لا غنى عنها، كما أن هناك مخزونا كبيرا من السلع يكفي حتى 6 أشهر في بعض المنتجات، بينما البعض الآخر من المنتجات بها مخزون يكفي لـ4 أشهر، وذلك بحسب تصريحات وزارة التموين منذ فترة.

وتوقع عتابي أنه إذا استطاعت المنظومة الاقتصادية خفض سعر الدولار فبالتبعية ستنخفض أسعار المواد الغذائية، كما أن السوق المصري يوجد به كمية جيدة من المنتجات الغذائية ولا يعاني من أي نقص.