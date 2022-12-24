حالة الطقس غدا وأماكن سقوط الأمطار.. تصل إلى 70% على بعض المحافظات

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا وأماكن سقوط الأمطار، حيث يسود طقس مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط لحركة الرياح نهاراً مع طقس بارد نهارا وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة في المحافظات الشمالية، وتشير التوقعات أن تكون الأمطار غزيرة غدا في بعض المناطق.

حالة الطقس غدا وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس غدا وأماكن سقوط الأمطار أوضحت الأرصاد تعرض محافظات القاهرة، الجيزة، الغربية، الشرقية، المنوفية إلي طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر لطيف الحرارة نهارا، مائل إلى البرودة في أول الليل وآخره مع سقوط أمطار تصل إلى 40 %.

حالة الطقس غدا في المحافظات

فيما تشهد محافظات الإسكندرية، البحيرة، دمياط، وكفر الشيخ، طقسا باردا ليلا ونهارا مع تكون الغيوم الجزئية مع سقوط أمطار غزيرة تصل إلى 70% لاسيما في الساعات المتأخرة من الليل.

طقس غدا الأحد

ويأتي طقس غدا الأحد في محافظات ومدن مطروح، العملين، السلوم، والحمام، مائلا إلى البرودة ليلا ونهارا مع سقوط أمطار غزيرة تصل إلى 60% ونشاط لحركة الرياح على فترات متفاوتة من اليوم.

أماكن سقوط الأمطار غدا

فيما تزداد فرص سقوط الأمطار غدا الأحد في محافظات ومدن بورسعيد، رفح، ووسط سيناء، حيث تصل نسبتها إلى 70 تكون متوسطة نهارا غزيرة ليلا وسط طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات جنوب الصعيد، قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، بالإضافة إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث يسود طقس غائم جزئيا مائل إلى البرودة ليلا لطيف نهارا مع نشاط لحركة الرياح .

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلي سقوط أمطار غدا في محافظات شمال الصعيد، حيث تسقط أمطار على بني سويف، المنيا، الفيوم، وسوهاج بنسبة 40% وتكون خفيفة إلى متوسطة.