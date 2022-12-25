في عيد ميلادها الـ48.. رحلة غادة عادل من الإعلانات إلى التمثيل

تحتفل الفنانة غادة عادل اليوم 25 ديسمبر بعيد ميلادها الـ48، التي بدأت مشوارها من خلال مجال الإعلانات والفيديو كليب، لتقتحم بعدها مجال الفن وتصبح من أهم الأسماء في السينما والدراما.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المحطات في مشوار غادة عادل الفني.

بداية غادة عادل

ولدت غادة عادل في بنغازي بليبيا حيث إن والدها كان يعمل في ليبيا لذلك قضت معظم حياتها هناك حتى تخرجت من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة قار يونس من ليبيا، ووالدتها هي أخت الفنانة شمس البارودي من جهة الأم.

بدأت غادة عادل مشوارها الفني من خلال الإعلانات ثم عملت بعدها كموديل حيث شاركت المطرب هاني شاكر في أغنية «تخسري» كما شاركت مع عمرو دياب في أغنية «راجعين»، وبعدها قدمت فوازير أبيض وأسود، ولكن نقطة انطلاقها الحقيقية كان من خلال فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» في عام 1998الذي لفت انتباه الجمهور والنقاد لها، لتختفي غادة 3 سنوات وتعود مرة أخرى من خلال فيلم «الباشا تلميذ» وتتوالى الأعمال الناجحة.

مسرحية فرصة سعيدة

حققت غادة عادل نجاحا كبيرا بالعرض المسرحي «فرصة سعيدة» الذي تم عرضه في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض ورفعت جميع عروضه شعار كامل العدد.

مسرحية «فرصة سعيدة» تضم عددا كبيرا من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم غادة عادل وشريف سلامة ومحمد عبد الرحمن توتا ومنير مكرم ومحمد شاهين ومحمد رضوان، ومن إخراج أشرف زكي.