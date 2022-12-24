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تشديدات أمنية بمحيط كاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك استعدادا لقداس عيد الميلاد

كتب:

مريم شريف
09:32 م | السبت 24 ديسمبر 2022
تشديدات أمنية بمحيط كاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك

تشديدات أمنية بمحيط كاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك

شهد محيط كاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، تشديدات أمنية مكثفة استعدادا لبدء احتفال الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد.

ويترأس البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الميلاد الساعة التاسعة، بالكاتدرائية، بمشاركة الأنبا باخوم، النائب البطريركي، وعدد من الشمامسة والآباء بالكنيسة الكاثوليكية.

ومن المقرر حضور، مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومندوباً عن وزارة الداخلية، بالإضافة لعدد من المسئؤولين وممثلي الكنائس.

وتزينت كاتدرائية السيدة العذراء «سيدة مصر»، استعدادا لاستقبال ميلاد المسيح، إذ وضع في ساحتها مزود البقر والذي يمثل قصة ميلاد السيد المسيح، وكذلك عدد من مجسمات الميلاد.

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