«لماذا نضيع الفرصة؟».. كلمة مطران الأسقفية الأنجليكانية في عيد الميلاد المجيد

ألقى الدكتور سامى فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، كلمة منفعة لتهنئة شعب الكنيسة والوفود التي حضرت للتهنئة، بدأها بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفد الرئاسة ومجلس الوزراء ومشيخة الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية، والسفراء الذين حضروا القداس الإلهي بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي.

وألقى الدكتور سامي فوزي، كلمة حول الفرص الضائعة في حياتنا، حيث ذكر في البداية قصة عن فيلسوف أحب زوجته لكنها لم تطق الحياة الهادئة ورحلت لكنه أعطاها مفتاحا للمنزل حتى تعود وقتما تشعر برغبتها في العودة، وبعد 15 عاما عادت الزوجة، وحاولت أن تذكر زوجها بها لكنه لم يتذكرها لتترك المفتاح وتخرج دون عودة بعد أن أضاع الزوج فرصته في عودة حياته الطبيعية.

وجاءت عنوان الكلمة التي ألقاها المطران لماذا نضيع الفرصة التي يعطينا إياها الله ولماذا نضيع فرصة الاحتفال بعيد الميلاد؟ من خلال عرض بعض الشخصيات من الكتاب المقدس والتي ذكرها القديس لوقا.

ومنها صاحب المنزل «المكان» الذي ذهبت فيه السيدة العذراء لتضع طفلها لكن بسبب الزحام رفض صاحب الفندق أن يمنحها مكانا للإقامة وضيع فرصة أن يكتب اسمه في التاريخ، لتلد السيدة العذراء في حظيرة البقر «البقر».

وأضاف أن الحياة السريعة تجعلنا نضيع الكثير من الفرص منها التواصل مع من نحب، والاهتمام بالتنافس والمقارنة مع الآخرين، وإهمال الجانب الإنساني.

واختتم كلمته بكيفية عدم إضاعة الفرص من خلال وقفة مع النفس والتوقف عن المشغوليات اليومية مثل مستقبلك، نسأل أنفسنا ماذا يحمل لنا العيد، مضيفا أن الله يعطينا فرصة كل يوم ويجب أن تستغلها بشكل جيد، وما زالت الفرصة متاحة بنا ويجب أن تستغلها بشكل جيد.

وكانت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية قد بدأت منذ قليل قداس عيد الميلاد المجيد، وتضمن طقوس قداس العيد، ترانيم ألقاها كورال الكاتدرائية «اليوم ولد المسيح، اليوم جاء المخلص، المجد لله في الأعالي، هذا هو اليوم السعيد فلتفرح الشعوب».

الجدير بالذكر أن رئيس الأساقفة استقبل عددا من كبار الزوار والموفدين من قبل الدولة والأزهر الذين حضروا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.