الكيلو بـ 14.5 جنيه.. تفاصيل طرح «التموين» أرز أبيض بلدي بالأسواق

قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه تم طرح أرز أبيض بلدي بسعر 14.5 جنيه للكيلو في المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أنه تم طرح أيضا العديد من الكميات بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف أبومندور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكميات المطروحة من الأزر على أعلى مستوى من الجودة، لافتا إلى وجود 313 فرعا يتم طرح فيها الكميات الخاصة من السلع، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة التي تجوب عبر المحافظات ومكاتب التموين، مع توافر الكميات من سلعة الأرز بالمخازن والمجمعات الاستهلاكية.

وأشار إلى أن الفترة الماضية كانت هناك بوادر أزمة، وتم العمل على حلها وتوفير السلعة للمواطنين، منوها بأن الدولة تواجه بحزم ارتفاع الأسعار من أجل ضبط الأسواق وتوفير جميع السلع للمواطنين وعدم دخول الدولة في أزمات خاصة في السلع الغذائية.