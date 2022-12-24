إيرادات avatar 2 تقترب من مليار دولار حول العالم

على مدار نصف شهر، استطاع فيلم avatar 2 أن يقترب بإيراداته من حاجز المليار دولار حول العالم، بعد أن وصل صباح اليوم لحاجز 800 مليون دولار أمريكي بعد عرضه.

avatar 2 من بطولة كيت وينسلت

المخرج جايمس كاميرون مخرج فيلم avatar 2 استطاع أن يكسب الرهان بأن الجمهور لن يعود بإعادتهم لمشاهدة فيلمه بعد 13 عاماً، على عرض الجزء الأول الذى عرض عام 2009.

فيلم avatar 2 عرض في مصر من أوائل الدول العربية في حفل حضره عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي أمثال بشرى وجيهان خليل ومحمود عبد المغني ولقاء الخميسي وإسلام حافظ وآخرين.

avatar 2 عُرض في مصر في 100 حفلة يوميا

يعرض avatar 2 في أكثر من 100 حفلة يوميا بشاشات ڤوكس سينما مول مصر، وسيتي سنتر ألماظة، وجلاكسي المعادي، وبلازا MX4D، وبوينت 90 MX4، وأركان VIP، والزمالك، وصن سيتي VIP، وجلاكسي المنيل، وآيماكس بلازا، بوينت 90، وأوديون ومترو وغيرها، بالإضافة إلى شاشات في طنطا والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والغردقة والجونة وغيرها.

انضم إلى أبطال الجزء الثاني عدد من النجوم منهم كيت وينسلت، ميشيل يوه، وأونا شابلن.