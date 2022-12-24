مطران الأسقفية مصليا لمصر: نصلي أن يمنح بلادنا سلاما وبركات وفيرة

صلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر في قداس عيد الميلاد المجيد، قائلًا: نصلي أن يمنحنا الله سلامًا وبركة وفيرة.

وتابع في عظة القداس: أقدم شكر خاص لكل رجال الشرطة، الذين بذلوا جهدا كبيرا لنحتفل بعيد الميلاد المجيد بأمان.

وردد رئيس الأساقفة: نصلي لأجل مصر، فنحن نعيش بناء مشروعات عملاقة، فالدولة تعيش نهضة هائلة على جميع الأصعدة، فلنرفع صلواتنا للسماء من أجل ذلك، ولأجل أن نبقى أمنين وسط ظروف العالم من حولنا.

وأعرب المطران عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللحكومة التي تقود طفرة في الرخاء، وتبني إنجازات ضخمة.

وقدم الشكر لمحمد رضا أمين رئاسة الجمهورية، ممثلا للرئيس والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، ممثلا عن المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، ممثلا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجميع الحضور.

كما قدم الشكر إلى السفير جارث بيلى سفير دولة المملكة المتحدة بالقاهرة، والسفير دانيال روبينستن سفير دولة الولايات المتحدة الأمريكية، والسفير هان موريتس سفير المملكة الهولندية، بالإضافة لمشاركة الأحزاب السياسية، حزب المصريين الأحرار، وحزب مستقبل وطن.

وخص رئيس الأساقفة بالشكر، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الذي أوفد محمد عثمان الإمام رئيس حى غرب القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة.