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محافظ الفيوم: سنوفر فرص عمل لشقيقي «سحر» بعد تبرعهما بفصين من رئتيهما

كتب:

محمد متولي
10:22 م | السبت 24 ديسمبر 2022
الدكتور أحمد الأنصاري

الدكتور أحمد الأنصاري

تواصل برنامج «مساء DMC» مع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، لإيجاد فرص عمل لشقيقي الفتاة «سحر»، واللذين تبرعا لها بفصين من رئتيهما لمساعدتها على الحياة بناءً على طلبهما.

محافظ الفيوم: سننتظر شقيقيها في المكتب

وقال الأنصاري إن المحافظة تتمنى لسحر كامل الشفاء في القريب العاجل وأن تعود مرة أخرى وسط أهلها وأشقائها، مشيرا إلى أنه استجابة لمطلب شقيقيها بالحصول على وظيفة فسينتظرهما في مكتبه.

الأنصاري: مبخلوش على أختهم بجزء منهم

وأضاف «الأنصاري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، «استجابة لمطلب إخوتها الجدعان اللي مبخلوش على أختهم بجزء منهم أنا بدعوهم يجوا يشرفوني في المكتب أي وقت، وإن شاء الله هنوفر ليهم وظائف يقدروا بيها يبدأوا مستقبل جديد لائق بعملهم الكبير اللي عملوه لصالح أختهم».

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