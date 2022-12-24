موقف الدراسة غدا بالمحافظات بعد التنبؤ بسقوط أمطار غزيرة.. يوم طبيعي

يسعى المواطنون لمعرفة موقف الدراسة بعد توقعات بسقوط أمطار غزيرة غدا في المحافظات، وذلك حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر لها اليوم، حيث تشير التوقعات إلي تعرض المحافظات إلي طقس غير مستقر ويستمر لعدة أيام، كما ناشدت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة وتوخي الحذر أثناء الساعات الأولى من الصباح نظرا لبرودة الطقس وتكون الشبورة المائية في بعض الأحيان.

موقف الدراسة بعد إعلان أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن موقف الدراسة بعد توقعات بسقوط أمطار غزيرة غدا في المحافظات، لم تعلن أي محافظة حتى الآن تعطيل الدراسة بها غدا، حيث تشهد المدارس في المحافظات انتظاما في العملية الدراسية، بمختلف أنحاء الجمهورية.

سقوط أمطار في المحافظات

وشهدت العديد من المحافظات على مدار اليوم وأمس سقوط أمطار متوسطة زادت حدتها على محافظات السواحل الشمالية، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، حيث رفعت هذه المحافظات درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وسرعة رفع تجمعات المياه.

توقعات حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشير التوقعات إلى أن طقس غدا يكون مائلا إلى البرودة ليلا ونهارا وتصل فرص سقوط الأمطار إلي 70% وسط تحذيرات الأرصاد الجوية، حيث ناشدت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ الناتجة عن الظواهر الجوية خلال الأيام القليلة القادمة.