وتريات أوبرا الإسكندرية تحتفل بليلة الكريسماس وسط أجواء ساحرة

وسط أجواء الكريسماس الساحرة التي تزينت بها دار أوبرا الإسكندرية ومظاهر الاحتفال الاستثنائية التي تبعثها شجرة الكريسماس في البهو الرئيسي للمسرح حيث ألتقط بجانبها جمهور حفل الليلة الصور التذكارية لاستقبال ليلة الاحتفال بالكريسماس وأعياد الميلاد المجيد، نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيي الدين في ليلة فنية متميزة، تعد الأولى له بعد توليه قيادة أوبرا الإسكندرية.

وقدمت الفرقة باقة مختارة من أعمال عصر الباروك بالإضافة إلي مجموعة من أغاني أعياد الميلاد المجيد قدمتها السوبرانو جاكلين رفيق والتي خطفت أنظار الجمهور الذي جاء خصيصا من أجل الاحتفال بالكريسماس والاستمتاع بالألحان والأغاني الكلاسيكية منها سانتا كلوز قادم إلي المدينة، سأكون في البيت من أجل الكريسماس، أستمتع بالقليل من الكريسماس وغيرها.

الحفلة الأولى بقيادة المايسترو شريف محي الدين

وقاد المايسترو شريف محي الدين للمرة الأولي بعد أن أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قرارا بتوليه منصب مدير عام أوبرا الإسكندرية ودمنهور باعتباره قائدا للأوركسترا ومؤلف موسيقي، له العديد من الأعمال الموسيقية والأوبرا التي عزفتها مجموعة من فرق الأوركسترا في الخارج، حيث بدأ دراسته الموسيقية في سن الرابعة عشر في كونسرفتوار القاهرة بدراسة (الكورنو)، كما درس التأليف الموسيقي على يد المبدع (جمال عبدالرحيم) المؤلف الموسيقي المصري القومي المعاصر.

وعُيِّن معيدًا بقسم الموسيقى، وحصل على درجة الماجستير من مدرسة الموسيقي في باريس عام 1995 تحت إشراف المايسترو دومينيك رويتس، ثم حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون في التحليل الموسيقي.

و حصل على جائزة الدولة التشجيعية في التأليف الموسيقي، كما فاز بجائزة التفوق في الفنون الممنوحة من الدولة المصرية في يونيو 2021.

إعادة حفل الكريسماس في أوبرا دمنهور غدا

وأعدت دار الأوبرا المصرية برنامجاً من العروض المتميزة على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور للاحتفال بالكريسماس وأعياد الميلاد والعام الجديد ،وسوف يعاد الحفل في الثامنة من مساء غدا الأحد علي مسرح أوبرا دمنهور.