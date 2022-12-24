إيمان الحصري تنعى 3 من شباب الصحافة والتليفزيون: «آخرهم سيد موسى»

أكدت الإعلامية إيمان الحصري أن الوسط الإعلامي عاش حالة من الحزن والصدمة بسبب عدد من الوفيات المتتالية، التي كان آخرها الزميل سيد موسى، مشيرةً إلى أنه توفي في حادث أليم.

وأضافت الحصري، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «مساء DMC»، الذي يعرض على قناة DMC: «الكل كان يشهد لسيد موسى بأنه كان شابا طيبا ومجتهدا، وفي مساء DMC كان لدينا تعاون معه في تقرير عن حالة إنسانية، اشتغل معنا بكل قلبه، وللأسف كان ينعى زميلنا الصحفي محمود الجماس الذي توفي بشكل غريب بسبب إصابته بطلق ناري بعد تعرضه للاعتداء على يد أقاربه بسبب الميراث».

المونتير محمد توشكا يرحل بالسكتة القلبية

وتابعت: «كما توفي زميلنا المونتير محمد توشكا بالسكتة القلبية، وكان من المخلصين والطيبين والمجتهدين، رحمه الله جميعا».

وتوافد المئات من أهالي قرية العزيزة بمركز المنزلة، لتقديم واجب العزاء في السرادق الكبير الذي أقامته أسرة الصحفي الراحل سيد موسى، والذي توفي في حادث أليم أمس إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الجديد داخل بحيرة المنزلة الواصل بين بورسعيد ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، ما تسبب في صدمة كبيرة بين الأهالي الذين تلقوا خبر وفاة بصدمة كبيرة، خاصة ما كان يتمتع به من أخلاق حميدة بين أهالي قريته.

عزاء الراحل سيد موسى بمشاركة أهالي قريته جميعا

وخرج أهالي القرية جميعا إلى السرادق، فيما توافد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء حزب مستقبل وطن وقياداته إلى السرادق لتقديم واجب العزاء إلى أسر الصحفي سيد موسى، ووقف الأهالي في صفوف طويلة في انتظار دورهم في الدخول إلى السرادق لتقديم واجب العزاء وذلك من شدة الزحام لحزن أهالي القرية جميعا.