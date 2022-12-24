«الأرصاد» لـ إيمان الحصري: ذروة الأمطار الليلة على السواحل الشمالية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالأرصاد، إنه خلال بدايات فصل الشتاء دائما نشهد تداول الكثير من الشائعات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الكتل الهوائية التي تؤثر على جمهورية مصر العربية بعيدة كل البعد عن الكتل الهوائية التي تؤثر على أمريكا خلال هذا التوقيت من العام، وبالرغم من هذا فستكون ذروة سقوط الأمطار الليلة على محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ وسواحلنا الشمالية.

شاهين: مصر تتعرض حاليا لحالة من التقلبات الجوية

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر تتعرض حاليا لحالة من التقلبات الجوية مع بدايات فصل الشتاء نتيجة تأثر البلاد بالرياح الرطبة القادمة من جنوب أوروبا، والمارة بالبحر المتوسط، ما يؤدى لوجود انخفاض كبير في درجات الحرارة حتى غدا الأحد.

واستطرد: «تلك الموجة الباردة تزامن معها وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا كانت درجات الحرارة فيه منخفضة بشكل كيبر، وده بيتسبب في إحساسنا بانخفاض درجة الحرارة سواء في فترات النهار أو الليل خلال تلك الفترة».

سحب منخفضة ومتوسطة

وأوضح أن حالة الطقس خلال تلك الآونة شهدت كذلك تكون للسحب المنخفضة والمتوسطة التي تسببت في سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد خاصة المحافظات الشمالية وشمال الوجه البحري، مشددا على أنه جرى مخاطبة كل المحافظات بشأن الحالة الجوية المتوقعة لتوخي الحذر، إذ أن الأمطار تبدأ في أن تكون خفيفة لمتوسطة بداية من الإثنين المقبل، وستكون غزيرة فجر الأحد على الإسكندرية.